العدو الاسرائيلي يواصل الاعتداء على أهالي القدس المحتلة

واصلت قوات العدو الاسرائيلي السبت استفزاز الاهالي في بلدة سلوان المقدسية في سياق محاولات الاستيلاء على حي بطن الهوى الذي يصل الضفة الغربية بالقدس المحتلة.

وقد دارت مواجهات بين أبناء الحي والجنود الصهاينة الذين أقدموا على هدم خيمة اعتصام والاعتداء على المتواجدين فيها بواسطة قوات كبيرة اقتحمت الخيمة وأمطرت المكان بالقنابل الصوتية، واعتقلت شابين بعد ضربهما خلال تواجدهما في المكان.

وتزامن الاقتحام مع وصول عشرات المشاركين في ماراثون القدس من حي الشيخ جرَّاح دعما لأهالي الحي ومنه إلى حي بطن الهوى.

المصدر: قناة المنار