الفوعاني: الرئيس بري ما زال يعمل على مبادرته ويجب تغليب المصلحة الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2021 - 13:56

الفوعاني: الرئيس بري ما زال يعمل على مبادرته ويجب تغليب المصلحة الوطنية

منذ 10 mins 5 June، 2021
مصطفى الفوعاني
لبنان

رأى رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني أن “الرئيس نبيه بري ما زال يعمل على مبادرته لأنها الأمل الوحيد لحال المراوحة الحاصلة في البلاد”، وتابع “على المعنيين العودة إلى تغليب المصلحة الوطنية قبل أي شيء والوقت لم يعد من مصلحة أحد والتنازل وحده يصل بنا إلى بر الأمان”.

وقال الفوعاني “الناس لم تعد تحتمل إذلالا أكثر ولنتعظ جميعا قبل الإنفجار الاجتماعي ويومها لن ينفع تحقيق المكاسب فسيسقط الوطن على الجميع ولا يجرب أحد صبر وفقر الناس”، وأضاف “للمرة الألف نجدد الدعوة إلى البدء بعملية الإنقاذ التي يعتبر مدخلها تشكيل الحكومة العتيدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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