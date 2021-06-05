الرئيس الروسي يشير لأثر جانبي وحيد للقاح “سبوتنيك V”

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حديثه مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إلى التأثير الجانبي الوحيد للقاح “سبوتنيك V” الروسي.

وقال، إن “ارتفاع درجة الحرارة لعدة ساعات هو الأثر الجانبي الوحيد للقاح “سبوتنيك V” الروسي”.

وأضاف: “في بعض الأحيان، ترتفع درجة الحرارة لدى 10% من الأشخاص الذين تلقوا التطعيم”، مؤكدا أن ذلك “يستمر لبضع ساعات فقط”.

وشدد الرئيس على أن “اللقاح الروسي يقي بشكل فعال من عدوى فيروس كورونا، وإذا ما مرض الشخص فإنه سيعيى بصورة خفيفة للغاية”.

ووصف بوتين لقاح “سبوتنيك V” الروسي بأنه “أكثر اللقاحات أمانا ضد فيروس كورونا”.

المصدر: روسيا اليوم