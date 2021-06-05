أخطاء شائعة تؤدى إلى تساقط الشعر.. منها تمشيطه بعد غسله مباشرة

وجد خبراء أنه بخلاف الأسباب المعروفة لتساقط الشعر مثل حدوث تغيرات هرمونية أو سوء التغذية، فإن هناك أخطاء شائعة تؤدي إلى النتيجة المريرة.

ورصد موقع figever عشرة أخطاء شائعة تؤدي إلى تساقط التساقط الكثيف للشعر.

1. الأمشاط

يعد الاستخدام غير السليم للأمشاط عنصر مهما وراء حدوث مشاكل الشعر ومن بينها تساقطه.

2. تمشيط الشعر

يمكن أن يؤدي تمشيط شعرك كثيرًا إلى تساقطه. لذلك لا تمشطي شعرك باستمرار، فقط احرصي على تمشيطه عندما تحتاجين إلى تشكيله.

3. استخدام البلسم

يُعتقد أن استخدام البلسم يؤدي في الغالب إلى تساقط الشعر. لكن في الواقع، تساعد كريمات الشعر المطبقة بشكل صحيح على إصلاح إصلاحه.

4. اختيار نوع الشامبو الخاطئ

من أكثر الأخطاء شيوعا الاستخدام الشائع للشامبو في المنازل. عند اختيار الشامبو ، يجب أن تتأكدي من أنه شامبو مخصص لنوع شعرك.

5. عدم غسل الشعر لفترة طويلة

عدم غسل الشعر لفترة طويلة هو عنصر آخر يسبب مشاكل الشعر.

6. غسل الشعر بكثرة

غسل الشعر كثيرا يمكن أن يكون ضارا. يدور الحديث عن حالة خاصة تؤدي إلى جفاف فروة الرأس.

7. غسل الشعر بالماء الساخن

يعتقد البعض خطأ أن غسل الشعر بالماء الساخن يساعد في تنظيفه، إلا أنهم في الحقيقة يدفعون نحو تساقطه بهذه الطريقة.

8. قص الشعر القصير

هناك اعتقاد خاطئ شائع آخر حول العناية بالشعر وهو أن الشعر سوف يتساقط بشكل أقل عند قصه.

9. ترك الشعر منسابا دائما

الإفراط في ترك الشعر منساب يؤدي إلى تكسره ومن ثم سقوطه.

10. جمع الشعر بالتوكة (رابطة الشعر)

عادة ما تكون هناك فكرة أن جمع الشعر بالتوك كل يوم سوف يقلل من تساقطه.

من جانبه رصد موقع Onlymyhealth ثلاثة أخطاء مختلفة تؤدي إلى تساقط الشعر:-

1. فك تشابك الشعر بعد غسله بالشامبو

غالبا ما يكون شعرك فى أضعف حالاته عندما يكون مبللا مما يسهل تشابكه، لذلك يمكن أن يؤدى تمشيط الشعر المتشابك والمبلل إلى زيادة خطر تكسر الشعر وتساقطه.

2. تمشيط الشعر من الجذور إلى الأسفل

يجب أن تبدأي دائما عملية تمشيط الشعر من المنتصف ثم تنزلقين لأسفل، فإذا بدأت تمشيط شعرك من الجذور فقد يكون هناك الكثير من التشابك في الطريق إلى الأسفل، ويمكن أن يتسبب ذلك في إجهاد فروة رأسك وتكسير الشعر وهذا يجعل شعرك وجذورك ضعيفًا مما يؤدى فى النهاية إلى تساقطه.

3. تمشيط الشعر بعد وضع المستحضر

التمشيط بعد وضع أى منتج للشعر يعد خطأ شائعا يرتكبه الكثيرون، يجب ألا تمشطين الشعر أبدا بعد وضع كريم أو مصل الشعر للعلاج أو تصفيف الشعر، يجب استخدام أصابعك فقط لتمشيط شعرك بمجرد وضع أي منتج للشعر.

المصدر: سبوتنيك