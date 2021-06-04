وزير الخارجية القطري في منتدى بطرسبورغ: يمكن حل الخلافات بين إيران ودول الجوار بالحوار المباشر

أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن “إيران جارنا القريب والعلاقات الطيبة معها أمر مهم ويهمنا، ونحن جاهزون أن نلعب دور الوسيط النزيه في مختلف قضايا المنطقة”. وجاء التصريح خلال مشاركة وزير الخارجية القطري بجلسة حوار غرب آسيا وشمال إفريقيا خطوات نحو الاستقرار” في إطار أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي”.

وأكد وزير الخارجية القطري الجمعة، أنه “لا يجب أن يكون هناك تصعيد بين الولايات المتحدة وإيران”، على حد تعبيره. وشدد وزير الخارجية القطري على أنه “يمكن حل الخلافات بين إيران ودول الجوار بالحوار المباشر”، قائلاً “نصيحتنا لإيران ودول الخليج هي دعونا نجلس سوياً في حوار إقليمي”. ولفت بن عبد الرحمن إلى أن “هناك توافقاً بشأن المبادرة العربية واللجنة الرباعية لحل الصراع في الشرق الأوسط، معتبرا أن “اتهام “إسرائيل” لقطر بتمويل بعض المنظمات الإرهابية جزء من حملة تضليل تعرضت لها الدوحة”.

وأكد أن “قطر تفعل كل ما بوسعها مالياً لإعادة إعمار البنى التحتية في غزة، وهي تساعد العائلات الفلسطينية الفقيرة حيث تقدم 100 دولار لكل عائلة”، مشدداً على أنه “كل ما تقوم به قطر في غزة يندرج ضمن القانون الدولي والاتفاقات الدولية”.

وفي الشأن السوري، قال وزير الخارجية القطري إن بلاده “لا تسعى لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا طالما لم يحدث تغيير على الأرض”، حسب قوله. وعن لبنان، قال وزير الخارجية القطري إن “الأزمة في لبنان مقلقة للجميع وهو بلد يعاني من وضع خطير”. وفي سياق مختلف، قال بن عبدالرحمن إن “قطر جاهزة تماماً لاستضافة كأس العالم 2022 وهي تركز على تنظيم بطولة مبهرة”.

وانطلقت الأربعاء الماضي أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة. ويبلغ عدد المشاركين في المنتدى هذا العام نحو 5000 آلاف، وتشارك دولة قطر في المنتدى بوفد كبير وبصفة ضيف شرف.

المصدر: روسيا اليوم