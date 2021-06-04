أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 04-06-2021

الأخبار

غزة: شبح جولة ثانية

خطوات إسرائيلية استفزازية تجاه غزة: المقاومة تُهدّد بجولة جديدة

‫قرار «الشورى»: خطوة منقوصة تعزّز جريمة المصارف

الحريري ــ سلامة: تحالف انهيار الدولة

‫وهم التأمين: أغلب المؤمَّنين غير مؤمَّنين!

النهار

باريس لم تيأس والكابيتال كونترول قريباً

اللواء

بعبدا «تُبطل» قرار الشورى وسلامة: الأموال في المصارف والدفع للمودعين قريباً

مبادرة برّي تنتظر الأوكسجين والمؤتمر التأسيسي بمواجهة الاستقالات.. وتهويل كهربائي بالعتمة

الجمهورية

تعثر التأليف يطرح 3 إحتمالات

دولار الـ3900 وشروط صندوق النقد

التأليف دخل البازار السياسي والمزايدات.. ومبــادرة بري مستمرة.. ولكن

الديار

الخوف من «الانهيار الوشيك» يعيد اهتمام واشنطن بلبنان: الجيش «بخطر»!

الافق مسدود امام مبادرة بري.. «شراء الوقت» حتى مطلع الاسبوع المقبل ؟

تفاهم «عشائري» يعيد احياء سحب الودائع على 3900…والعتمة على «الابواب»

البناء

المقداد: سقطت محاولات التشويش على الانتخابات… وشعبان: أولويّة الأسد تحرير الأراضي المحتلة

تخبُّط سياسيّ في الكيان عشيّة الحكومة الائتلافيّة… والبيت الأبيض يبدأ تمهيد العودة للاتفاق النوويّ

اختناق سياسيّ وماليّ وخدميّ يدفع لبنان إلى الانفجار… والمبادرات أفكار تسقط تباعاً قبل أن تولد

المصدر: صحف