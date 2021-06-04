هيئة الصحة البريطانية: متحور “دلتا” من كورونا الأكثر انتشارا في البلاد

أعلنت هيئة الصحة العامة في بريطانيا أن متحور “دلتا” من كورونا المسجل لأول مرة في الهند، هو الأكثر انتشارا، وقد تزيد احتمالات دخول المصابين به للمستشفى مقارنة بمصابي متحور “ألفا”.

وقالت: “5472 إصابة جديدة بدلتا جرى تسجيلها في الأسبوع الماضي، مما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بهذا المتحور إلى 12431 حالة.

وأضافت: “فاقت ألفا التي رصدت للمرة الأولى في منطقة كنت في البلاد لتصبح الأكثر انتشارا في بريطانيا”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستستخدم حروف الأبجدية اليونانية (اللاتينية) لتمييز متحورات كورونا الجديدة.

وسيتم إطلاق الأسماء الجديدة على المتغيرات التي تهم أو تثير القلق، من أجل تحديد أسهل وأكثر قابلية للفهم للسلالات الموجودة بالفعل والناشئة من كورونا.

المصدر: وكالة رويترز