إصابات بين الفلسطينيين باعتداءات لمستوطنين صهاينة في الخليل بالضفة المحتلة

هاجم مستوطنون صهاينة الخميس سيدة فلسطينية ما أدى لاصابتها بجروح، كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق واعتقال فتى في حارة جابر بالبلدة القديمة من الخليل بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر فلسيطينية “هاجمت مجموعة مسلحة من مستوطني كريات أربع بحماية جنود الاحتلال، عددا من المواطنين في حارة جابر بالبلدة القديمة من الخليل، ما أدى إلى إصابة سيدة (56 عاما) بجروح بالقدم بقنبلة صوت، نقلت على إثرها للمستشفى، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة مواطنين آخرين بالاختناق جراء رش وجوههم بغاز الفلفل من قبل المستوطنين”.

وتابعت المصادر “كما اعتقلت قوات الاحتلال المتواجدة في المكان لحماية المستوطنين الفتى وسيم منصور جابر (18 عاما)”.

المصدر: فلسطين اليوم