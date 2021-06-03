تمهيداً للإطاحة بنتنياهو.. لبيد يعلن تأليف حكومة صهيونية مؤقتة

أبلغ رئيس حزب “يش عتيد” الصهيوني يائير لبيد رئيس الكيان رؤوفين ريفلين أنه “تمكن من تشكيل حكومة مشتركة بالتناوب مع رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت”.

وتُشير التقديرات الصهيونية الى انه لن تكون هذه الحكومة مستقرة لفترة معقولة في حال تشكلت فعلاً لان هدفها اولاً التخلص من بنيامين نتنياهو واطاحته من رئاسة الحكومة وتجنب الخوض في قضايا جوهرية.

اعلام العدو تحدث ان المهمة الثانية لحكومة لبيد تهدف الى الاطاحة بتنياهو من رئاسة الليكود حيث يُتوقع ان يخوض الاخير معارك سياسية شرسة للحفاظ على مكانته كرئيس للمعارضة في كنيست العدو.

المصدر: قناة المنار