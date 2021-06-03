قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس ومواجهات ساخنة في نابلس

شهدت عدة قرى شرق محافظة نابلس بالضفة المحتلة، فجر اليوم الخميس، مواجهات بالتزامن مع حملات دهم وتفتيش واعتقالات شنتها قوات الاحتلال في أعقاب استهداف مركبة للمستوطنين.

وكان الاحتلال قد أعلن عن تعرض مركبة للمستوطنين لإطلاق الرصاص بالقرب من مستوطنة “ألون موريه” الجاثمة على أراضي قرى شرق نابلس.

وعلى إثر العملية، نفذت قوات الاحتلال عمليات تمشيط واسعة في محيط بلدات بيت فوريك وسالم ودير الحطب وعزموط، شاركت فيها طائرة عمودية، وأطلقت قنابل الإنارة في سماء المنطقة.

وأصيب عدة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل قرية عزموط.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت العديد من المنازل في المنطقة الشمالية الشرقية في سالم، واعتقلت عددا من المواطنين، عرف منهم الشقيقان أنس وخالد اشتية، وعمر مصطفى حمدان، وفوزي محمد عواد.

المصدر: فلسطين اليوم