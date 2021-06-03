وزير الصحة عزى بالصياد نصاص في الميناء: جاهزون لرفع الحرمان عن المستضعفين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2021 - 10:06

وزير الصحة عزى بالصياد نصاص في الميناء: جاهزون لرفع الحرمان عن المستضعفين

منذ 22 mins 3 June، 2021
الوزير حمد حسن
لبنان

عزى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن بالصياد الشاب محمد نصاص في الميناء في طرابلس، الذي توفي بجلطة دماغية في الرأس، وأبلغ العائلة ان “الوزارة في خدمة جميع المحرومين، وعلى استعداد لتقديم كل ما يلزم من أجل رفع الحرمان عن المستضعفين في المناطق كافة من دون استثناء”.

بدورها، شكرت عائلة نصاص للوزير حسن “جهوده في مساعدة ابنهم محمد بدءا من رحلة علاجه التي استغرقت أشهرا في مستشفى الرسول الاعظم في بيروت حيث أجريت له عملية تركيب مضخة للقلب وصولا حتى رعايته الصحية”. وقالت في بيان “تقديمك لنا واجب العزاء هو بمثابة بلسم لجرحنا، وانت يا معالي الوزير قدمت لطرابلس وللبنان الكثير ولك منا كل الشكر والتقدير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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