كورونا حول العالم: الوفيات تقترب من 4 ملايين والإصابات أكثر من 172 مليوناً

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 696 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 172 مليونا وأكثر من 173 ألف اصابة، تعافى منهم 154 مليونا وما يقارب من 987 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 447 ألف و215 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10.637 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي ما تزال تعاني من سرعة انتشار الفيروس بين مواطنيها، واتساع رقعة الجائحة على أراضيها، (3.205 وفيات)، والبرازيل (2.346 وفاة)، والأرجنتين (640 وفاة)، وكولومبيا (523 وفاة)، وروسيا (372 وفاة)، وتراجعت أميركا إلى المستوى السادس عالميا مسجلة (287 وفاة) وذلك في تراجع ملموس في اعداد الوفيات المسجلة كل 24 ساعة.

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (133.228 إصابة)، والبرازيل (77.898 إصابة)، والأرجنتين (35.355 إصابة)، وكولومبيا (25.966 إصابة)، وأميركا (12.976 إصابة).

وخلال الفترة الأخيرة تستمر الهند بتسجيل حصيلة إصابات ووفيات يومية تعتبر مرتفعة جدا، ورغم الوضع الكارثي في الهند، إلا أن أميركا ورغم تراجعها الملحوظ في الأعداد الاجمالية اليومية للإصابات والوفيات، إلا انها ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى مساء اليوم الأربعاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (610.607 وفيات)، والبرازيل (465.312 وفاة)، والهند (337.421 وفاة)، والمكسيك (223.568 وفاة)، والبيرو التي أزاحت بريطانيا وأخرجتها من القائمة الخماسية العالمية مسجلة (184.507 وفيات)، لتتراجع بذلك بريطانيا، التي لم تسجل أمس اي حالة وفاة، الى المركز السادس مستقرة عند (127.794 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34.140.621 إصابة)، والهند (28.420.621 إصابة)، والبرازيل (16.625.572 إصابة)، وفرنسا (5.677.172 إصابة)، وتركيا (5.263.697 إصابة).

المصدر: وكالات