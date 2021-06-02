دعوات فلسطينية لرفع مستوى المواجهة مع الاحتلال وتصعيد المقاومة

دعت حركة “حماس” إلى المشاركة في “مسيراتٍ غاضبةٍ يومَ الجمعةِ المقبلة في مدنِ الضفةِ الغربيةِ المحتلة وجميعِ نقاطِ التماسِ مع الاحتلال ومستوطنيه.

واعتبرت الحركةُ انَ”اقتحامَ الصهاينةِ للمسجد الأقصى محاولةٌ يائسةٌ لحفظِ ماءِ وجهِ حكومةِ الاحتلال مؤكدةً انَ مواجهةَ هذا الاعتداءِ سيقابلُ بمزيدٍ من المقاومة والتصدي. وشددت حماس على جهوزيةِ الشعبِ الفلسطيني لخوضِ مشروعِ التحريرِ الوطني ، والدفاعِ عن الأرضِ والمقدسات، وتفعيلِ المقاومةِ الشاملةِ كخيارٍ للجمِ العدوان”.

كما دعت الغرفةُ المشتركةُ لفصائلِ المقاومةِ الفلسطينية، إلى رفعِ مستوى المواجهةِ معَ الاحتلال وتصعيدِ المقاومة في الاراضي المحتلة رداً على جرائمِ العدوِ المتكررةِ ومؤامرةِ سرقةِ الأرضِ الفلسطينية”.

وشددت الفصائلُ في بيانٍ لها على ضرورةِ مواجهةِ استفزازاتِ الاحتلالِ في القدس وتحديداً في حيِّ الشيخ جراح، والإسراعِ في إعادةِ الإعمارِ ورفعِ الحصارِ عن قطاع غزة ، مؤكدةً أن ايديَ مجاهديها ما زالت على الزِناد.

المصدر: قناة المنار