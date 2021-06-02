وفد تجمع العلماء زار السفير السوري مهنئا باعادة انتخاب الرئيس الأسد: النتيجة أكدت تأييد الشعب لقيادته الحكيمة ولمحور المقاومة

زار وفد من تجمع العلماء المسلمين برئاسة رئيس الهيئة الإدارية الشيخ الدكتور حسان عبدالله السفير السوري الدكتور علي عبد الكريم علي، مهنئا بإعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد.

وعقب اللقاء، صرح الشيخ عبدالله: “تشرفنا بلقاء سعادة سفير الجمهورية العربية السورية الدكتور علي عبد الكريم علي للتهنئة بإعادة انتخاب سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد لرئاسة الجمهورية العربية السورية، هذا الانتخاب الذي كان بمثابة استفتاء جماهيري أظهر تأييد الغالبية العظمى من الشعب السوري للقيادة الحكيمة لسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد، الذي أستطاع أن يقود البلاد لمواجهة الحرب الكونية على سوريا والتي انتهت بالفشل الذريع الذي كان هذا الانتخاب مظهرا من مظاهره”.

وأضاف: “إن نتيجة الانتخاب أكدت تأييد الشعب السوري لمحور المقاومة الذي تمثل سوريا واسطة العقد فيه، هذا المحور الذي استطاع أن يسقط “صفقة القرن” ويجهض مشروع تصفية القضية الفلسطينية ويفوت على عرب الردة الذين ساروا في اتجاه التطبيع مؤامراتهم (…)، ليعلن محور المقاومة انتصاره المشرف والإلهي في عملية “سيف القدس” التي فتحت الصفحة الأخيرة في تاريخ الكيان الصهيوني الذي يتجه نحو الزوال النهائي، كما هو وعد الله”.

وتابع: “لقد أبدى وفد التجمع لسعادة السفير استعداد التجمع للمشاركة في عملية إعادة الإعمار من الوجهة الثقافية والفكرية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في سوريا، ووضع خبراته في هذا المجال في خدمة هذه العملية.

واستنكر تجمع العلماء المسلمين الاعتداءات على المواطنين السوريين أثناء توجههم للمشاركة في الانتخابات”، معتبرا أن “هذا التصرف لا يعبر عن إرادة الشعب اللبناني الذي يكن كل المحبة والاحترام للنازحين والمقيمين السوريين، والذي نتمنى لهم عودة سريعة وآمنة مع استعداد سوريا لاستقبالهم في ما لو اختاروا الرجوع، كما أكد لنا سعادة السفير”.

وختم: “في نهاية اللقاء، قدمنا باسم تجمع العلماء المسلمين رسالة تهنئة الى الرئيس الدكتور بشار الأسد على إعادة انتخابه، متمنين له النجاح في مهمته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام