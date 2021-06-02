الوزير طارق الخطيب أبرق الى الاسد مهنئا بانتخابه

أبرق نائب رئيس “التيار الوطني الحر” للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب، الى الرئيس السوري بشار الأسد مهنئا بانتخابه رئيسا للجمورية لولاية دستورية جديدة. وقال: “أتقدم من سيادتكم بأصدق التهاني لمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية العربية السورية لولاية رابعة، والتهنئة موصولة للشعب السوري الشقيق، الذي أكد للعالم كله التفافه حولكم وثقته بقيادتكم وبنضالكم من أجل حماية وحدة الشعب السوري ودحر الإرهاب”.

وأضاف”إنني إذ أبارك للشعب السوري الشقيق بنجاح هذا الاستحقاق، أسأل الله أن يشد على أيديكم، ويوفقكم دائما لعمل ما فيه مصلحة سوريا، وشد أواصر العلاقة بين الشعبين اللبناني والسوري الشقيقين، وإعادة احتضان المواطنين السوريين الذين اضطرتهم الهجمة الإرهابية للنزوح من وطنهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام