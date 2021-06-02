طبيب روسي يربط سرطان الأمعاء بتناول المضادات الحيوية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2021 - 08:22

طبيب روسي يربط سرطان الأمعاء بتناول المضادات الحيوية

منذ 31 mins 2 June، 2021
AntiBiotics1
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، أن استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية، يهدد بحدوث مشكلات في عمل
الأمعاء قد تؤدي إلى الأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية.
ويحذر مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، من أن المضادات الحيوية يجب تناولها في العلاج استنادا إلى وصفة الطبيب فقط. لأنه بخلاف ذلك، يمكن أن تسبب مشكلات في ميكروبيوم الأمعاء (البكتيريا المفيدة في الأمعاء) لا يمكن إصلاحها، وقد تتطور إلى “احتشاء عضلة القلب، الجلطة الدماغية والسرطان”.
ويضيف، بالتأكيد يمكن أن يتضرر الميكروبيوم من أمور أخرى.
ويقول، “لن يغفر لنا الميكروبيوم تناول أطعمة من نوع واحد. لذلك يجب أن نتبع نظاما غذائيا متوازنا”.
ويشير مياسنيكوف، إلى أنه بفضل الميكروبيوم تتم عملية امتصاص المواد المغذية، ويمنع نمو البكتيريا المرضية. لذلك بالذات من الضروري الاهتمام بنوعية وجودة المواد الغذائية والأدوية التي نتناولها.

المصدر: نوفوستي

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