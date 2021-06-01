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June 1 2021 - 21:42

تقرير مصور | لا بشائر حلول لأزمة البنزين في لبنان

منذ 6 mins 1 June، 2021
بنزين
تقارير مصورة - لبنان

يتواصل مسلسل القهر على محطات البنزين في كل لبنان .. هذه المشاهد مأخوذة في منطقة صور جنوب لبنان .. آلاف السيارات التى حجزت دورها ليلا وصباحا لتعبئة خزناتها بالوقود او لتنال نصيبا منه.

الحلول حتى الساعة عقيمة . وإذا وجدت فأحلاها مر.. ومنها الرفع التدريجي للدعم .. وهي رغبة دفينة عند مستوردي المشتقات النفطية هرباً من وجه المواطنين المتسمرين صبحا مسا امام المحطات. لا يبدو ان هذا التقرير سيكون حول ازمة البنزين .. والايام المقبلة تنبئ بمزيد من الالام .. كما يبشر مسلسل الدعم اللبنانيين في كل مرافق حياتهم.

المصدر: المنار

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