العراق: ضبط صاروخي كاتيوشا من مخلفات “داعش” في سامراء

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق الثلاثاء “العثور على صواريخ كاتيوشا ضمن قاطع عمليات سامراء في محافظة صلاح الدين من مخلفات تنيظم داعش الارهابي”.

وقالت الخلية في بيان لها إن “قوة مشتركة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة واللواء السابع عشر عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، نفذت عملية تفتيش الضفة الشرقية ل‍نهر دجلة ضمن قاطع عمليات سامراء”.

ولفتت الخلية الى أن “العمليات أسفرت عن العثور على صاروخي كاتيوشا من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة”، مشيرة إلى أنه تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي”.

المصدر: السومرية