المانيا تتجاوز موجة تفشي كورونا الثالثة

خفضت السلطات الألمانية مستوى خطورة انتشار عدوى كورونا، وللمرة الأولى منذ بداية العام الجاري، من “مرتفع جدا” إلى “مرتفع”، وسط تراجع حالات الإصابة بمرض “كوفيد-19” في البلاد.

وأشار وزير الصحة الألماني ينس شبان إلى أن “تفعيل حملة التطعيم في البلاد وتوسيع نطاق فحوصات كورونا والقيود المفروضة بسبب الجائحة، ساعدت كلها في تجاوز الموجة الثالثة من تفشي العدوى، الأمر الذي مكن السلطات من إعادة تقييم الوضع”.

وذكر شبان أن “هدفه كان يكمن في تجنب إعادة فرض القيود على المستوى الوطني والتي يتم رفعها بشكل مطرد”، وشدد على أن “الوباء لم ينته بعد”، مضيفا “الأمور يمكن أن تتغير بسرعة، وهناك أمثلة كثيرة جدا عبر العالم على إمكانية أن تتخذ الأمور مسارا سيئا”.

المصدر: روسيا اليوم