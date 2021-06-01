العراق: القبض على إرهابي من “داعش” في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية الثلاثاء عن “إلقاء القبض على مسؤول ادخال العجلات المفخخة وناقل عوائل الدواعش الى سوريا في الرمادي بمحافظة الانبار”.

وقالت المديرية في بيان لها إنه “بعملية نوعية استباقية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية اكدت عودة احد الارهابيين الخطرين من احدى دول الجوار كان مسؤولا عن ادخال العجلات المفخخة الى الانبار وبغداد وكان يقوم بنقل عوائل الدواعش الى سوريا بالتعاون مع شقيقه، كما شغل منصب مسؤول الحسبه قبل التحرير”.

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على مسؤول ادخال العجلات المفخخة وناقل عوائل الدواعش الى سوريا في الرمادي بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه “بعملية نوعية استباقية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية اكدت عودة احد الارهابيين الخطرين من احدى دول الجوار كان مسؤولا عن ادخال العجلات المفخخة الى الانبار وبغداد وكان يقوم بنقل عوائل الدواعش الى سوريا بالتعاون مع شقيقه، كما شغل منصب مسؤول الحسبه قبل التحرير”.

وأشارت المديرية الى أنه “على اثر تلك المعلومات تم تشكيل فريق عمل من شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات لواء المشاة ٣٩ واستخبارات الفوج الثالث منه لمراقبة تحركات الارهابي ودخوله الى المحافظة وتقفي اثره وتحديد مكانه بدقه ومداهمة مكان تواجده في منطقة سوق الرمادي بعد نصب كمين محكم له والقبض عليه”، ولفتت إلى أن “الموقوف من أهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

المصدر: السومرية