إنقاذ 5 أشخاص بعدما أوشكوا على الغرق في بحر مدينة صيدا

نقلت فرق الاسعاف في مدينة صيدا خمسة اشخاص الى المستشفى بعد تعرضهم للغرق في بحر صيدا، أربعة منهم من التابعية السورية والخامس لبناني عمل على انقاذ الاشخاص الاربعة، وذلك بعدما سحبهم “التيار” أثناء ممارستهم السباحة في البحر.

والاشخاص الاربعة جميعهم من عائلة واحدة وهم:مصطفى ومحمد وزيد وابراهيم . غ.اما الشخص الذي عمل على انقاذهم فهو كريم الصباغ الذي صودف مروره في المكان وسارع الى السباحة لانتشالهم، الا انه اصيب بالتعب وابتلاع بعض المياه وعلى الفور حضرت الى المكان فرق الانقاذ والاسعاف التابعة لسرية اطفاء بلدية صيدا والصليب الأحمر اللبناني وفوج الانقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد وعناصر من الجيش .

وتم نقل السوريين الأربعة الى عدد من مستشفيات صيدا ، فيما تم إسعاف الشاب الصباغ ونقله الى المستشفى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام