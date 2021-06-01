إنقاذ 5 أشخاص من الغرق في بحر صيدا

نقلت فرق الاسعاف في مدينة صيدا خمسة أشخاص الى المستشفى بعد تعرضهم للغرق في بحر صيدا، أربعة منهم من التابعية السورية والخامس لبناني عمل على انقاذ الاشخاص الاربعة، وذلك بعدما سحبهم “التيار” أثناء ممارستهم السباحة في البحر، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “الاشخاص الاربعة جميعهم من عائلة واحدة وهم: مصطفى ومحمد وزيد وابراهيم . غ.”، وتابعت “أما الشخص الذي عمل على انقاذهم فهو كريم الصباغ الذي صودف مروره في المكان وسارع الى السباحة لانتشالهم، الا انه اصيب بالتعب وابتلاع بعض المياه وعلى الفور حضرت الى المكان فرق الانقاذ والاسعاف التابعة لسرية اطفاء بلدية صيدا والصليب الأحمر اللبناني وفوج الانقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد وعناصر من الجيش”، وأضافت “تم نقل السوريين الأربعة الى عدد من مستشفيات صيدا، فيما تم إسعاف الشاب الصباغ ونقله الى المستشفىط.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام