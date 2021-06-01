غصن يخضع لليوم الثاني على التوالي للتحقيق أمام وفد قضاة فرنسيين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2021 - 13:48

غصن يخضع لليوم الثاني على التوالي للتحقيق أمام وفد قضاة فرنسيين

منذ 35 mins 1 June، 2021
كارلوس غصن
لبنان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان الرئيس السابق لتحالف رينو- نيسان كارلوس غصن يمثل في هذه الأثناء، ولليوم الثاني على التوالي، أمام وفد قضاة تحقيق فرنسيين، وذلك للإدلاء بشهادته حول ملفات تستهدفه، ومنها إساءة إستخدام أصول الشركة خلال فترة توليه رئاستها، ملف مدفوعات لموزع تجاري في سلطنة عمان، تنظيم حفلين في قصر فرساي التاريخي، الى مخالفات مالية أخرى.

ويتم الإستجواب أمام وفد المحققين الفرنسيين، في حضور المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان ووكلاء غصن القانونيين الثلاثة، مع الإشارة الى أن الإستجوابات ستستمر يوميا لغاية نهار الجمعة 4 حزيران الجاري ضمنا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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