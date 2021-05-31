السيطرة على الحريق في بلدة بسابا

تمكن عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني بمساعدة شباب من بلدة بسابا، والبلدية والشرطة، من السيطرة على النيران المندلعة، في احراج البلدة وحقولها ومحيطها.

واكد رئيس مركز الدفاع المدني الاقليمي في جبل لبنان حسام دحروج انه “مازال هناك بعض الجيوب المشتعلة، ويتم التعامل معها، في خراج بلدة بيقون، التي امتدت اليها النيران، من خلال المعدات والآليات المتوفرة للاطفاء، فيما يتم تبريد المناطق التي طالتها النيران، نظرا لوجود كميات كبيرة من أوراق الأشجار اليابسة، والتي قد تكون وقودا لتجدد الحريق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام