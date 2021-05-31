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May 31 2021 - 18:00

توسع رقعة النيران في بسابا ومخاوف من تمددها الى أحراج بلدة غريفة

منذ 49 mins 31 May، 2021
حريق بسابا
لبنان

تستمر جهود عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني وأبناء بلدة بسابا في محاولة للسيطرة على الحريق الذي يندلع منذ فترة ما قبل ظهر الاثنين في أحراج وحقول البلدة، ولكنها باءت جميعها بالفشل، بسبب ضخامة النيران وتوسع رقعتها بشكل سريع نتيجة حركة الرياح وارتفاع درجات الحرارة، وسط مخاوف كبيرة من ان تمتد النيران الى أحراج بلدة غريفة المجاورة، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “جدد رئيس البلدية محمد عاطف العاكوم والمختار عبد الحليم العاكوم، دعوة الجيش لارسال طوافة للمساعدة في اخماد النيران، فيما تواجه سيارات الاطفاء والدفاع المدني صعوبة في العمل بسبب توسع النيران”، وتابعت “كما ناشدا الجميع في المنطقة، من بلديات وصهاريج، المساعدة والتصدي للنيران التي وصلت الى منازل البلدة وتهدد الاهالي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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