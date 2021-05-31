“لجنة الاسير سكاف” حيّت روح الرئيس الشهيد رشيد كرامي

حيت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف” في بيان لها الاثنين “روح الرئيس الشهيد رشيد كرامي في الذكرى السنوية الـ34 لاغتياله”. وأضافت “ألف تحية وتحية لكافة الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن عروبة ووحدة الأمة وفي طليعتهم الرئيس رشيد كرامي”.

وقالت اللجنة “صوت الوطنيين والعروبيين سيبقى مدويا في اوطاننا مهما كلف من تضحيات وساحات النضال الحقيقي لن تنسى هذه القامة الوطنية الكبيرة التي كانت الى جانب المؤسسين للمشروع العروبي الاصيل في أوطاننا”، وتابعت “سار كرامي في الصفوف الأمامية في سبيل نصرة القضايا المحقة وفي المقدمة قضية فلسطين التي ناضل واستشهد في سبيلها الشهيد الرشيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام