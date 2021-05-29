سعيد والمنفي يؤكدان أن ليبيا وتونس يجمعهما مصير مشترك

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم السبت، أن البلدين يجمعهما مصير مشترك، أعربا عن عزمهما على تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

وجدد الرئيس التونسي في ندوة صحفية مع نظيره الليبي، المنفي، “وقوف الشعب التونسي إلى جانب أشقائه في ليبيا لإعادة بناء مؤسساتهم واختيار من يمثلهم دون وصاية”.

وقال سعيد إنه تم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة بينها الاقتصاد والأمن، وكيفية تحقيق التكامل بين البلدين في كافة المجالات، بفكر ورؤية جديدة.

بدوره صرح المنفي الذي وصل اليوم في زيارة إلى تونس، أنه تم بحث تسهيل التنقل بين ليبيا وتونس والتعاون الأمني في ظل هذه المرحلة، التي وصفها بشديدة الخطورة.

وأكد المنفي تطابق وجهات النظر بين الجانبين حول عدة قضايا محلية ودولية.

المصدر: وكالات