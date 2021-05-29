أرسلان يتصل بالرئيس الأسد مهنئا

اتصل رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان، ظهر اليوم، برئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد، مهنئا بإنتخابه رئيسا للجمهورية لولاية جديدة.

وأعرب أرسلان عن “عدم استغرابه لنتيجة الإنتخابات الرئاسية، ولمشهد الحشود المليونية من الشعب السوري الأبي الجبار، الشعب الذي صمد بوجه المؤامرات الكونية إلى جانب قيادته الحكيمة التي بينت عن مستوى عال من الحنكة والصلابة والديبلوماسية، مما حصن الجبهة الداخلية ووضع سوريا كلاعب أساسي في المعادلة الاقليمية والدولية”.

وقال أرسلان في اتصاله: “إن هذه النتيجة المتوقعة المشرفة لم تكن فقط ثقة شعبية عارمة، بل كانت نتيجة طبيعية لوحدة المؤسسات السورية جيشا وشعبا وبرلمانا وحكومة، وأداء مهني عال تحت قيادة رجل استثنائي في مرحلة استثنائية من تاريخ هذه الأمة”.

وتمنى أرسلان للرئيس الأسد “دوام التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، ولسوريا المزيد من الإزدهار والأمن والإستقرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام