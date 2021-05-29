روحاني: اللقاح الإیرانی ضد كورونا سیدخل السوق بعد أقل من شهر

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن اللقاح الايراني المضاد لفيروس كورونا سيدخل السوق بعد أقل من شهر ليبدأ التطعيم فی نطاق واسع وستحسن الظروف في الشهر الإيراني المقبل الذي يبدأ في 22 حزيران/يونيو المقبل.

وخلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، قال روحاني إن عملية التطعيم انطلقت بشكل منظم حيث تم تطعيم كبار السن والمواطنين فوق ثمانين عاماً، ثم بدأ تطعيم مواطنين في سن 75 عاماً وثمن 70 عاماً ليطال التطعيم باقي المجموعات العمرية التي تشمل المواطنين في سن 65 و60 عاماً، مؤكداً أن تطعيم هذه المجموعات ساهم في تحسين الظرف الى حد كبير ونلمس حالياً تحسين الظروف.

ولفت إلى أن استيراد اللقاح الخارجي ما زال يستمر كما أن هناك الإنتاج المحلي للقاح المضاد لكورونا، معرباً عن أمله بانطلاق عملية التطعيم بشكل عام حتى نهاية فصل الصيف، حيث يشمل كافة أبناء الشعب الإيراني.

وفي بداية الشهر الجاري، أعلن المدير التنفيذي لمشروع إنتاج لقاح “كوف ايران بركت” المضاد لفيروس كورونا، أنه تم إزاحة الستار عن أول منتج من هذا اللقاح المحلي.

يذكر أن المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح “كوف إيران بركت” بدأت في 29 كانون الاول/ديسمبر 2020 على 3 متطوعين.

وكانت عضو اللجنة العلمية الفرعية باللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران مينو محرز، قد أعلنت عن وصول لقاح “بركت” إلى الإنتاج الوفير في أيار/ مايو الحالي.

المصدر: الميادين