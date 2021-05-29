انطلاق حملة اليوم الوطني لتلقي لقاح أسترازينكا على مختلف الأراضي اللبنانية

انطلقت منذ الثامنة صباحا في مركز اليوسف الاستشفائي في حلبا-عكار، حملة اليوم الوطني لتلقي لقاح أسترازينكا الذي أعلنته وزارة الصحة على مختلف الأراضي اللبنانية. واتخذت إدارة مركز اليوسف الاستشفائي، وهو المركز الوحيد المعتمد في عكار لاعطاء اللقاح هذا اليوم، كل التدابير الوقائية الصحية، والاجراءات الادارية واللوجستية لاتمام هذه العملية على اكمل وجه.

وأفادت مسؤولة قسم التلقيح في المركز يولا أيوب، أن “إقبالا يسجل منذ ساعات الصباح من قبل الاهالي الذين تتوافر فيهم شروط تلقي اللقاح بخاصة الفئات العمرية المحددة من قبل وزارة الصحة ما بين عمر الـ 30 سنة والـ 65”.

ولفتت الى أن “المركز بجهوزية تامة لاستقبال كل الراغبين بأخذ اللقاح طيلة هذا اليوم وحتى السادسة مساء”. وأشارت الى أنه “تم تلقيح نحو 60 شخصا خلال ساعة ما بين الثامنة والتاسعة صباحا”.

كما انطلق ماراتون التلقيح في مستشفى حيرام في صور حيث توافدت أعداد كبيرة من المواطنين ومن مختلف الجنسيات الأجنبية والفلسطينية والسورية لأخذ اللقاح، في حضور طبيب القضاء وسام غزال ورئيس مستشفى حيرام الدكتور سلمان عيديبي الذي أكد “أهمية أخذ اللقاح للحماية من فيروس كورونا”.

هذا وتلقى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لقاح أسترازينيكا، في مركز إتحاد بلديات بعلبك، في إطار ماراتون التلقيح بأسترازينيكا. وسيقوم طيلة هذا النهار بجولة على عدد من المراكز المعتمدة من وزارة الصحة لإعطاء اللقاح. وقال حسن “إن إدارة المستشفى بالتعاون مع وزارة الصحة أطلق ماراتون التلقيح المعتمد من وزارة الصحة عن عمر 30 عاما وما فوق، علما أن مركزنا معتمد في صور من قبل الوزارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية