بوتين للرئيس الاسد: نتائج التصويت أكدت على سلطتك السياسية العليا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2021 - 16:44

بوتين للرئيس الاسد: نتائج التصويت أكدت على سلطتك السياسية العليا

منذ 1 ساعة 28 May، 2021
بوتين
أخبار دولية - روسيا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة إعادة انتخابه للرئاسة السورية.

وقال الكرملين ان:”بوتين بعث ببرقية تهنئة إلى الأسد مؤكدا له فيها أن الجانب الروسي يعتزم مواصلة تقديم الدعم الشامل للشركاء السوريين في محاربة قوى الإرهاب والتطرف ، وكذلك في دفع عملية التسوية السياسية وإعادة إعمار البلاد بعد انتهاء الصراع”.
وتوجه بوتين الى الاسد قائلا  له :”ان نتائج التصويت أكدت على سلطتك السياسية العليا ، وثقة إخوانك المواطنين بقيادتكم لتثبيت الوضع في سوريا في أسرع وقت ممكن وتعزيز مؤسسات الدولة فيها”.

المصدر: قناة المنار

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