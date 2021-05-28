بوتين للرئيس الاسد: نتائج التصويت أكدت على سلطتك السياسية العليا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة إعادة انتخابه للرئاسة السورية.

وقال الكرملين ان:”بوتين بعث ببرقية تهنئة إلى الأسد مؤكدا له فيها أن الجانب الروسي يعتزم مواصلة تقديم الدعم الشامل للشركاء السوريين في محاربة قوى الإرهاب والتطرف ، وكذلك في دفع عملية التسوية السياسية وإعادة إعمار البلاد بعد انتهاء الصراع”.

وتوجه بوتين الى الاسد قائلا له :”ان نتائج التصويت أكدت على سلطتك السياسية العليا ، وثقة إخوانك المواطنين بقيادتكم لتثبيت الوضع في سوريا في أسرع وقت ممكن وتعزيز مؤسسات الدولة فيها”.

المصدر: قناة المنار