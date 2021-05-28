مهرجان لحزب الوفاء اللبناني بعيد المقاومة والتحرير ووفاء لفلسطين علوان:انتصر الفلسطينيون بتوحيد الصف ونبذ الخلافات

أقام حزب “الوفاء اللبناني” برئاسة الدكتور أحمد علوان في فندق الكومودور “مهرجان النصر”، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، وفاء لفلسطين والقدس الشريف. حضره:سفير كوبا بييسسير موراغا وممثلون عن سفارتي فلسطين وتونس وأحزاب وتيارات وروابط لبنانية وفصائل فلسطينية وحشد من الشخصيات السياسية والفاعليات .

علوان

وألقى علوان كلمة أشار فيها الى “أن بيروت عاصمة المقاومة، وفلسطين وعاصمتها القدس الشريف هي قضيتنا ولها مكانة كبيرة في معتقدنا، كيف لا؟ وهي مسرى الرسول العربي الكريم محمد ومهد الرسول عيسى ابن مريم”. وقال:”نحن هنا في مهرجان العرس والفرح بعيد المقاومة والتحرير وانتصار غزة وفلسطين”.

أضاف: “فلسطين عروس عروبتنا وشعبها المقاوم، أينما كان في حي الشيخ جراح ام في الضفة أم في حيفا أم يافا ام في غزة الصمود أو في الاقصى الشريف.

وتابع:”أنت ايها المقاوم الفلسطيني في الداخل أو في الشتات دافعت عن فلسطين بدمك ومالك، وتقاتل عن كل الأمة. لأولئك الذين استشهدوا، لقد زرعتم بدمكم طريق النصر، وللجرحى والمقاومين أثبتم الصبر العظيم والثبات الكبير والقوة والجرأة التي لا مثيل لها. ونقول لقد انتصرنا وانتصرت غزة، وانتصر الفلسطينيون كل الفلسطينيين بتوحيد الصف ونبذ الخلافات”.

ولفت علوان الى “ان محور المقاومة كانت له اليد الطولى في دعم مجاهدي غزة، عنيت سوريا وإيران، ولا يخفى عنكم ما قدمه القائد قاسم سليماني رسام الانتصار ومغنية العماد ركيزة التحرير في لبنان”.

كلمات

وألقيت كلمات في خلال المهرجان، أشادت ب”ثبات الشعب الفلسطيني والنصر في فلسطين ولبنان عبر تحرير أرض لبنان بفضل المقاومة”، واستنكرت “ما تعرض له أهلنا العرب من السوريين على الأراضي اللبنانية”. وهنأت بإعادة انتخاب الرئيس السوري بشار الاسد لولاية جديدة.

وقدم الامين العام لحركة “فتح – الانتفاضة” حسن زيدان درع الوفاء للدكتور علوان

المطران حنا

وكانت كلمة للمطران عطاالله حنا من القدس حيا فيها الوفائيين ومن خلالهم الحضور بانتصار فلسطين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام