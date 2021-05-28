رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبدأ زيارة رسمية إلى تونس السبت المقبل

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، الخميس، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، سيبدأ يوم السبت المقبل، زيارة رسمية إلى البلاد تستمر خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو الجاري.

وبينت الرئاسة التونسية، في بيان، أن “زيارة المنفي إلى تونس تأتي بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وتندرج في إطار مزيد تعزيز روابط الأخوّة المتينة والتاريخية وعلاقات الشراكة الراسخة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات”.

وقالت الرئاسة إن زيارة المنفي “ستشكل مناسبة متجددة لمناقشة ملفات التعاون الثنائي وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

المصدر: وكالات