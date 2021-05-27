إقفال قسم كورونا في مستشفى تل شيحا لانخفاض عدد الاصابات

أعلنت إدارة مستشفى تل شيحا أنه “مع الانخفاض الكبير في اعداد المصابين بفيروس كورونا في منطقة زحلة والبقاع، تم إقفال قسم كورونا فيها”، متمنية الصحة للجميع.

أتى الإعلان خلال لقاء جمع المطران عصام يوحنا درويش والمدير العام للمستشفى كابي بريدي والمديرة الإدارية السيدة سنا نصرالله مع الأطباء والممرضات والعاملين في قسم كورونا.

وشكر المطران درويش في كلمة، “الأطباء مالك الخطيب، شادي بشارة وعلي اسماعيل ورئيسة ممرضات القسم لارا رياشي والعاملين لتفانيهم في خدمة مرضى الكورونا وقبولهم ان يكونوا خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان”.

وشدد على أنه مع “انخفاض عدد المصابين بكورونا، يجب عدم الاستهتار بل على العكس الاستمرار بالوقاية الكاملة لكي لا نعود الى مرحلة نشهد فيها ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات”. وأعلن أن “القسم، على الرغم من إقفاله، سيبقى جاهزا لأي طارئ قد يستجد في موضوع الكورونا”.

وفي نظرة سريعة على احصاءات قسم الكورونا في مستشفى تل شيحا يتبين أن القسم منذ 20/12/2020 ولغاية 26/5/2021 استقبل 207 حالات توفي منها 40 حالة بمعدل 19.3% بينما تبلغ النسبة العالمية 30% تقريبا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام