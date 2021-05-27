أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 27-05-2021

البناء

• قال دبلوماسيون غربيون في فيينا إن مرونة أميركية ظهرت بعد حرب غزة في مفاوضات الملف النووي الإيراني وإن الأميركيين بدوا مرتاحين للتخلص من ضغوط كيان الاحتلال الذي كان يهدّد بالتفرّد بحرب على إيران وظهر أضعف من تحمّل حرب على غزة.

• قالت مصادر سياسيّة إن السير بالبطاقة التمويليّة بعد إرسال مشروع القانون الى مجلس النواب قد يسهّل ولادة الحكومة لأن تبعات ترشيد الدعم لن تتحمّلها الحكومة الجديدة بعدما تردّد أن الرئيس سعد الحريري لا يرغب بتحمّل تبعات الترشيد.

اللواء

• تكشف بعض المصادر المصرفية ان تعهداً حصل عليه مسؤول نقدي رفيع من المصارف الكبرى، للتسديد وفقاً للآلية المعلنة بالدولار الأميركي!

• نقل عن مرجع معني استياءه البالغ مما آلت إليه «المبارزة الشخصية» بين طرفي التسوية المنهارة.. وانعكاس ذلك على إصلاح ذات البين بينهما.

• تدرس أطراف لبنانية، على نحو أشد حذراً، حدث استقبال ماكرون لقائد الجيش في الأليزيه!

الجمهورية

• حاولت جهات معنية معرفة الأسماء التي قيل إنها مرشحة فرنسياً للحكومة الجديدة، وعارضتها جهة متهمة بالتعطيل.

• نائب في أحد الأحزاب التي اتهمت باستفزاز مشاعر فئات لبنانية ورموزها أنكر مسؤولية الحزب عما حصل وقال إنها شراذم منشقة.

• سعت مرجعيات إقتصادية للقيام بدور لترتيب حال لإحدى المشاكل الحياتية ولربما نجحت في تمويل خطة موقتة.

المصدر: صحف