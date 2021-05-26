نيجيريا: أكثر من 100 مفقود بغرق سفينة في شمال غرب البلاد

غرقت سفينة على متنها 160 شخصا غرقت في شمال غرب نيجيريا، وقد سجل أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

وقالت مصادر نيجيرية الاربعاء “وقع الحادث صباحا في منطقة الحكومة المحلية نجاسكي في ولاية كيبي النيجيرية في شمال غربي البلاد”، وتابعت “كانت السفينة تبحر من ولاية النيجر وسط البلاد”.

ولفتت المصادر الى ان “عملية الانقاذ مستمرة، وتم العثور على 22 راكبا فقط، وتوفي شخص آخر”، واضافت “نتحدث عن 140 راكبا فقدوا جميعا”، وأوضحت “تم نقل ركاب القارب الذين تم إنقاذهم إلى مستشفى محلي لتقديم المساعدة اللازمة”، واعتبرت أن “الازدحام هو سبب غرق السفينة”.

المصدر: روسيا اليوم