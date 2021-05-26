روسيا تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم والوفيات عند أعلى مستوى منذ مارس

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا عتبة الثمانية آلاف حالة، فيما تخطى عدد الإصابات الجديدة لأول مرة منذ أوائل أبريل مستوى الـ400 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن تسجيل 8373 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 7884 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة (2416 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 406 وفيات جديدة ناجمة عن مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا (مقابل 393 وفاة في اليوم السابق)، ما يمثل أعلى حصيلة ضحايا منذ 31 مارس الماضي.

وتماثل 9135 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في البلاد خلال اليوم الأخير.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و26168 إصابة مؤكدة بـ”كوفيد-19″، منها 119600 حالة وفاة و264478 حالة نشطة وأربعة ملايين و642090 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 136.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 271 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: روسيا اليوم