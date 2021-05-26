حركة التوحيد هنأت في ذكرى المقاومة والتحرير

باركت “حركة التوحيد الاسلامي” في بيان،” للأمة العربية والإسلامية في ذكرى 25 أيار”عيد المقاومة والتحرير” معتبرة أن “بلادنا ودعت زمن الهزائم وانطلقت في زمن الانتصارات التي بدأت منذ 21 عاما وفلسطين اليوم خير شاهد وأكبر برهان”.

وقالت “إننا نحتفل اليوم بيوم من أيام الله، يوم أذل الله فيه مشروع الكفر العالمي، بمختلف تحالفاته ووكلائه، وأعز فيه مشروع المستضعفين والأحرار عبر العالم، في مدرسة الجهاد وبوصلته الصحيحة في أنموذج المقاومة، ووعدها الصادق وفي بركة دماء الشهداء المؤمنين، وآلام الجرحى المكلومين والأسرى المظلومين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام