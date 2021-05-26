حركة التوحيد هنأت في ذكرى المقاومة والتحرير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 26 2021 - 12:16

حركة التوحيد هنأت في ذكرى المقاومة والتحرير

منذ 36 mins 26 May، 2021
حركة التوحيد الاسلامي
لبنان

باركت “حركة التوحيد الاسلامي” في بيان،” للأمة العربية والإسلامية في ذكرى 25 أيار”عيد المقاومة والتحرير” معتبرة أن “بلادنا ودعت زمن الهزائم وانطلقت في زمن الانتصارات التي بدأت منذ 21 عاما وفلسطين اليوم خير شاهد وأكبر برهان”.

وقالت “إننا نحتفل اليوم بيوم من أيام الله، يوم أذل الله فيه مشروع الكفر العالمي، بمختلف تحالفاته ووكلائه، وأعز فيه مشروع المستضعفين والأحرار عبر العالم، في مدرسة الجهاد وبوصلته الصحيحة في أنموذج المقاومة، ووعدها الصادق وفي بركة دماء الشهداء المؤمنين، وآلام الجرحى المكلومين والأسرى المظلومين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

نرجو منكم إعطاءنا دقيقة واحدة من وقتكم للمشاركة في إستطلاع حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.

لا شكراً المشاركة