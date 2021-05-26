«خبيرة تغذية» تنصح بعدم تناول «الفراولة» على معدة فارغة

نشرت وكالة “سبوتنك” الروسية للأنباء عن خبيرة التغذية المعروفة أولغا كورلبليفا نصيحتها بعدم أكل الفراولة على معدة فارغة.

وحسب الوكالة، فقد أوضحت الخبيرة “أن الفراولة يمكن أن تسبب الحساسية الغذائية، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، كما أنها يمكن أن تثير صدمة الحساسية. وبالتالي لا يُنصح بتناول الفراولة للأمهات المرضعات أو الحوامل حتى لا يصاب الطفل بالحساسية. وللسبب نفسه لا ينبغي إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد الفراولة”.

وتقول الخبيرة الروسية إنه بالإضافة إلى ذلك فان احتواء الفراولة على حمض الأكساليك يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحة الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة أو قرحة المعدة.

ودعت كورلبليفا الى عدم تناول الفراولة إلا بعد الأكل والأفضل تناولها كحلوى.

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المصدر: اخبار اليوم