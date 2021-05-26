الجيش: خرقان معاديان لطائرة إستطلاع فوق الناعمة ولزورق حربي قبالة رأس الناقورة

أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بيانين منفضلين عن الخروقات الجوية والبحرية للعدو الإسرائيلي جاء فيهما:

– “بتاريخ 25-05-2021 ما بين الساعة 10.10 والساعة 14.35، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب الناعمة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.”

– “بتاريخ 25-05-2021 الساعة 04.00، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 222 مترا ولمدة /5/ دقائق.

وعند الساعة 04.08 أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 222 مترا ولمدة /7/ دقائق.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام