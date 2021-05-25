وهاب استقبل السفير الروسي: كل العالم متحمس وداعم لتشكيل الحكومة إلا اللبنانيين

استقبل رئيس حزب “التوحيد العربي” في لبنان وئام وهاب الثلاثاء السفير الروسي ألكسندر روداغوف، حيث جرى البحث بالاوضاع العامة.

وأكد وهاب أن “كل العالم متحمس وداعم لتشكيل الحكومة إلا اللبنانيين، إذ يبدو أن كل العالم يريد حكومة إلا لبنان، فلا يريدها ولا أحد يعلم لماذا، ولا أحد قادر على تفهم مبررات عدم التشكيل”، ودعا “الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى أن يعود ويطرح تشكيلته ويستمر في مناقشتها مع فخامة رئيس الجمهورية حتى الوصول الى اتفاق”.

وفي الوضع العربي والإقليمي وبالتحديد الوضع في سوريا، أكد وهاب “أهمية التدخل الروسي في سوريا، هذا التدخل الذي ساهم بوقف تمدد الإرهاب وفي هزيمته في سوريا”، وشدد على “ضرورة مساهمة روسيا في صياغة تفاهم عربي حول كثير من قضايا المنطقة”، ورأى ان “هذا التفاهم يريح لبنان كثيرا، وقد يؤدي الى مزيد من الاستقرار في لبنان وربما الى انطلاقة جديدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام