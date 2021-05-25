السيد فضل الله: الأمة قادرة على التحرر من الاحتلال الصهيوني والانتصار عليه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 25 2021 - 17:38

السيد فضل الله: الأمة قادرة على التحرر من الاحتلال الصهيوني والانتصار عليه

منذ 44 mins 25 May، 2021
السيد علي فضل الله
لبنان

هنأ السيد علي فضل الله الثلاثاء بمناسبة الذكرى الـ21 لعيد المقاومة والتحرير، حيث تم دحر العدو الاسرائيلي عن غالبية الاراضي اللبنانية المحتلة.

وقال السيد فضل الله “إننا نريد لمناسبة التحرير ألا تبقى في الذاكرة بل أن نعيشها وعيا متجددا بأن الأمة قادرة على التحرر من الاحتلال الصهيوني والانتصار عليه، عندما تسلك خيار المقاومة.”.

وأضاف السيد فضل الله “إننا في هذه المناسبة، نتوجه بالتحايا لكل المقاومين ولكل الذين صبروا على ضيم الاحتلال والدعاء بالرحمة وعلو الدرجة للشهداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

نرجو منكم إعطاءنا دقيقة واحدة من وقتكم للمشاركة في إستطلاع حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.

لا شكراً المشاركة