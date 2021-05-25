محمد عبد السلام يبارك للبنان ذكرى الانتصار على العدو الصهيوني

بارك ‏الناطق الرسمي باسم أنصار الله محمد عبدالسلام، اليوم الثلاثاء، للبنان ذكرى الانتصار التي خرج منها العدو الصهيوني بهزيمة عسكرية مذلة، مؤكدا أن”ذكرى الأنصار تأتي هذا العام متزامنة مع التقدم النوعي للمقاومة الفلسطينية”.

وقال عبدالسلام في تغريدة على تويتر: “‏نبارك للبنان ذكرى الانتصار والتحرير والتي خرج منها كيان العدو بهزيمة مذلة في معركة عسكرية لا سياسية”.

وأضاف “تأتي هذه الذكرى متزامنة مع التقدم النوعي للمقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس لتذكر الجميع أن السبيل للتحرير واستعادة الحقوق لا يأتي بغير البذل والتضحية والقتال في سبيل الله”.

المصدر: المسيرة