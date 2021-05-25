“تجمع علماء جبل عامل” هنأ بعيد المقاومة والتحرير: إنجاز تحقق بتضحيات المقاومين وعوائلهم

هنأ “تجمع علماء جبل عامل” في بيان له الثلاثاء اللبنانيين عموما والمجاهدين وسيدهم والشهداء وعوائلهم خصوصا بعيد المقاومة والتحرير.

وقال التجمع “في هذا اليوم المبارك انتصرت فيه قوة الحق على العدو الغاشم ومن يدعمه من قوى استكبارية”، وتابع “لا يسعنا إلا أن نستذكر ونحيي أصحاب الإنجاز وصانعيه وعلى رأسهم القائد الجهادي الكبير عماد مغنية والقائد الأممي سيد شهداء محور المقاومة قاسم سليماني رحمهما الله”.

ورأى التجمع أن “هذا التحرير المبارك إنجاز لكل اللبنانيين والعرب، وما كان ليحصل لولا التضحيات الجسام للمقاومين وعوائلهم ولولا المعادلة الذهبية، جيش شعب مقاومة”، وشدد على أن “المقاومة باقية وهي حق مشروع ما دام هناك احتلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام