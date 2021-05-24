15 حالة إيجابية على رحلات وصلت إلى بيروت في الأيام الثلاثة الماضية

أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 20 و21 و22 أيار؛ وأظهرت النتائج وجود 15 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 20/5/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1313 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة جدة: شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)

رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة طهران: شركة W5 رقم 1150 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 21/5/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة بوخارست: شركة RO رقم 161 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1313 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج الدفعة الأولى من فحوص 22/5/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام