التعبئة التربوية في حزب الله احتفلت بالغازية بانتصار المقاومة الفلسطينية

نظمت التعبئة التربوية في حزب الله بمنطقة صيدا، احتفالا عند الكورنيش البحري في الغازية احتفاء بانتصار المقاومة في فلسطين، بعنوان “غزة المقاومة تنتصر للقدس”، ضم عددا من الأنشطة الفنية والثقافية والشبابية، برعاية المسؤول الشبابي والجامعي المركزي في الحزب علي الحاج حسن، في حضور فاعليات دينية، حزبية، بلدية، اختيارية، اجتماعية، تربوية، ووفود من المنظمات الشبابية والطالبية اللبنانية والفلسطينية.

تضمن الاحتفال، الذي شارك فيه ما يزيد عن 600 شخص غالبيتهم من الطلاب والشباب، وقفة تضامنية مع المقاومة الفلسطينية وفقرة إنشادية لفرقة كلية العلوم، معرض صور، مرسما فنيا لعشرات الرسامين، إلى جانب مشهديتين عن المقاومة الفلسطينية، وأخرى مثلت ضريح الشهيد محمد طحان، فقرة شعرية ومجموعة من الانشطة التفاعلية.

وحيا الحاج حسن “المجاهدين الأبطال في غزة الذين سطروا أروع الملاحم البطولية في وجه الغطرسة الصهيونية وكسروا الجبروت الإسرائيلي واجبروه على استجداء وقف النار”، كما هنأ “أهلنا الصامدين في غزة والقدس وكل فلسطين بهذا النصر التاريخي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام