انتهاء الانتخابات الرئاسية في جميع السفارات السورية في الخارج

مع إغلاق صناديق الاقتراع في السفارات السورية في دول أمريكا الجنوبية انتهت عمليات إدلاء السوريين المقيمين في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصليات السورية في مختلف دول العالم وبدأت عمليات فرز الأصوات.

وبدأت عمليات اقتراع السوريين في الخارج في الساعة السابعة من صباح الـ 20 من أيار الجاري حسب التوقيت المحلي في استراليا وانتهت بعد تمديد فترة الانتخابات مدة خمس ساعات عند الثانية عشرة ليلاً بالتوقيت المحلي لدول أمريكا الجنوبية.

وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات ونظراً للإقبال الكثيف على المشاركة في بعض السفارات السورية في الخارج وطلب وزارة الخارجية والمغتربين إتاحة المجال أمام المواطنين الراغبين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية قررت تمديد فترة الانتخابات في هذه السفارات والبعثات والقنصليات حتى الساعة الثانية عشرة من الليلة الماضية حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

المصدر: وكالة سانا