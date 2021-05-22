اللاجئون الفلسطينيون في حلب يخرجون بمسيرة شعبية احتفالاً بانتصار “سيف القدس”

خرج اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في مدينة حلب شمال سوريا، بمسيرة شعبية احتفالاً وابتهاجاً بالانتصار الكبير لمعركة “سيف القدس” الذي تحقق على يد فصائل المقاومة في قطاع غزة. وجاب المشاركون شوارع مخيم النيرب للاجئين شرق حلب، حاملين أعلام فلسطين وسوريا، ومرددين شعارات النصر للقضية الفلسطينية، والفداء للمسجد الأقصى والقدس.

وأكد المشاركون بالمسيرة إن انتصار فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وأبطال الانتفاضة الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو إنجاز كبير على كل عربي حر أن يفتخر بتحقيقه، “فهو يؤكد بأن النضال من أجل القدس لن يتوقف، والطريق إلى تحريرها من دنس العدو الصهيوني بات قريباً جداً”.

ووجه المشاركون الشكر إلى سوريا وقيادته ولدول محور المقاومة التي وقفت إلى جانب الفلسطينين في قضيتهم، وقدمت لهم السلاح اللازم للدفاع عن أنفسهم وعن المسجد الأقصى”.

المصدر: يونيوز