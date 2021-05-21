هنية في اتصال هاتفي مع قائد الحرس الثوري الإيراني: كسرنا العنجهية الصهيونية والمعادلة تغيرت

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اتصالًا هاتفيًا من اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني، حيث جرى استعراض صورة النصر العظيم الذي تحقق في معركة سيف القدس في مختلف المجالات السياسية والميدانية، والانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية.

وأكد رئيس الحركة أن المقاومة الفلسطينية سطرت ملحمة بطولية، ونجحت في كسر العنجهية الصهيونية للعدو، مشيرا إلى أن المعادلة الميدانية تغيرت، وقد تحركت الجماهير على امتداد كل فلسطين بل وخارجها رفضا للاحتلال وسياساته وممارساته.

وعبر عن تقديره العميق لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ومواقفها الثابتة تجاه حقوق شعبنا في مختلف المجالات السياسية والميدانية.

من جانبه أشاد اللواء حسين سلامي بالإنجاز الذي حققته المقاومة الفلسطينية، وقال إن لهذه المعركة ما بعدها على مختلف الصعد، وأكد استعداد الجمهورية الإسلامية تقديم كل أشكال المساعدة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مختلف المجالات، مشددا على أن إيران لن تتخلف عن دورها في هذا المجال.

المصدر: قناة الأقصى