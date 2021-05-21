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May 21 2021 - 19:50

حزب “مجلس وحدة المسلمين” في باكستان يبارك الانتصار الفلسطيني على العدو الاسرائيلي

منذ 43 mins 21 May، 2021
انتصار غزة
أخبار دولية - باكستان

بارك حزب “مجلس وحدة المسلمين” في باكستان الجمعة للشعب الفلسطيني وللمقاومة واحرار العالم الاسلامي بالانتصار الكبير الذي تحقق على آلة الحرب العنصرية الصهيونية.

وقال الحزب إن “المعركة الاخيرة حققت عشرات الانجازات لصالح فلسطين ومحور المقاومة عسكرية وسياسية ونفسية وثقافية، في مقابل لا انجازات للعدو الذي لم ينجح في تحقيق اي هدف سوى استهداف المدنيين وتدمير الأبنية السكنية”.

وتابع الحزب “هنيئا لكم وللقدس والأقصى وفلسطين والأمة هذا النصر، على امل النصر الكبير وتحرير كامل الارض واستعادت كل المقدسات”، واضاف “سيبقى الرأي العام عقبة، سيبقى الكيان الصهيوني محتل ، غاصب، جبان وتائه ليوم البعث”.

المصدر: بريد الموقع

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